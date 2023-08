Mrówki same uciekną z domu. Mało kto zna ten patent

Pierwszy krok wymaga dokładnego wysprzątania domu. Nigdzie nie może znajdować się, chociażby, kryształ cukru. Po posprzątaniu zlokalizuj gniazdo mrówek. Gdy to zrobisz, do butelki z atomizerem wlej 100 ml octu i 100 ml wody. Spryskaj nim miejsca, w których to zauważyłaś owady. Zapach octu jest dla nich nie do zniesienia i gdy tylko go poczują, uciekną w popłochu.