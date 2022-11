Multidłużniczki. "Z powodu długów miałam myśli samobójcze"

A co zrobić, gdy znajdziemy się w finansowym dołku? – Może zabrzmi to trywialnie, ale najważniejsza zasada to "nie panikuj" – podkreśla Magdalena Kołucka. – Najgorszym doradcą w takiej sytuacji jest strach, który często popycha nas do rozwiązań, które mogą nam jeszcze bardziej zaszkodzić, np. do wzięcia chwilówki. Powinniśmy spisać wszystkie nasze zadłużenia na kartce czy w Excelu. Sprawdzić, ile zostało do spłaty i ile wynosi miesięczna rata, a następnie je ze sobą zsumować. Ostateczna kwota może nas zaskoczyć, ale to bardzo ważne, żeby wiedzieć dokładnie, ile mamy do spłaty. Nie po to, żeby się załamać, ale po to, aby to zaakceptować i przygotować się do kroku numer dwa, czyli stworzenia planu działania.