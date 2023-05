Musi się wyprowadzić. Mówiła, że to jej miejsce na ziemi

Anna Dymna to jedna z najbardziej szanowanych aktorek w Polsce. Gwiazda zyskała sympatię rodaków nie tylko wspaniałą grą aktorską, ale także wielkim sercem. Jej wieloletnia praca na rzecz potrzebujących budzi ogromny podziw.

Aktorka odnalazła spokój w podkrakowskiej Rząsce, gdzie stoi jej ukochany dom. - Tutaj mam ciszę i bajeczne krajobrazy. To moje miejsce na ziemi - mówiła w jednym z wywiadów. Dlaczego więc chce pozbyć się nieruchomości i przeprowadzić do Krakowa?

Anna Dymna mieszka w Rząsce z ukochanym mężem Krzysztofem Orzechowskim. Dom w podkrakowskiej wsi jest spełnieniem jej marzeń. Jak się jednak okazuje, małżeństwo rozważa przeprowadzkę do Krakowa.

"Rewia" podaje, że Orzechowski podupadł na zdrowiu. Niedawno miał przejść ostre zapalenie płuc i chciałby zamieszkać w miejscu, gdzie wszystko ma na wyciągnięcie ręki. Dymna nie była pozytywnie nastawiona do wizji wyprowadzki. Nagle jednak zmieniła zdanie. Według tygodnika chce sprzedać dom w Rząsce i kupić mieszkanie w centrum Krakowa.

