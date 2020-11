Musiała zrezygnować z pływania. Zwykły prysznic może ją zabić

Za każdym razem, kiedy Danielle McCraven się poci, lub zapłacze, pojawia się u niej swędząca i bolesna wysypka – podaje brytyjski dziennik "The Sun". Ten rodzaj schorzenia dotyka rokrocznie mniej więcej 100 osób na świecie.

12-latka zrezygnowała z pływania, aby przeżyć

Dziewczynka nosi ze sobą Epipen, czyli jednorazowy zastrzyk z adrenaliną, na wypadek, gdyby doszło do wstrząsu anafilaktycznego. Jej schorzenie zmusiło ją do rezygnacji z ukochanego sportu. Dotychczas z zapałem brała udział w zawodach pływackich. Jak podkreśla jej mama, to dla Danielle trudne i bolesne.