Muszą się wyprowadzić. Gdzie zamieszka Trump z rodziną?

Wyniki ostatnich wyborów prezydenckich w USA nie były dla wielu osób zaskoczeniem. Jednak wygrana Joe Bidena wywołała oburzenie Donalda Trumpa i jego rodziny. Przegrana okazała się dla ustępującego prezydenta nie do przejścia, co doprowadziło także do rzucania oskarżeń o sfałszowanie wyników. Po uciszeniu sprawy, mieszkańcy USA zastanawiają się, gdzie przeniesie się Donald, Melania i Barron Trump.

Share

Melania i Donald Trump myślą już o przeprowadzce. (Getty Images)