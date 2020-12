Ewelina Dobrowolska nową minister sprawiedliwości na Litwie. "Za mąż wychodziłam w czarnej sukience"

Litewski Sejm zatwierdził 11 grudnia program nowego rządu, na którego czele stanęła Ingrida Szimonyte. Jak zwraca uwagę Agencja Reutera, jest to "najbardziej zrównoważony pod względem płci gabinet we wschodniej części Unii Europejskiej". Resortem sprawiedliwości kieruje Polka.

32-letnia Ewelina Dobrowolska w rozmowie z reporterem Polsat News opowiedziała m.in. o walce z koronawirusem na Litwie. Podkreśliła, że sytuacja nie jest opanowana. - Na Litwie sytuacja pandemiczna z każdym dniem się pogarsza. Mamy ponad 3 tysiące nowych przypadków dziennie, co jest ogromnym wzrostem w porównaniu do poprzedniego miesiąca - powiedziała. Wyjaśniła, że obecnie rząd zajmuje się nowymi restrykcjami. Podkreśliła, że kwarantanna nie jest skuteczna, a za chwilę są święta, czyli czas odwiedzin.

"Czarna suknie ślubna"

Jej kandydatura na ministra sprawiedliwości wywołała kontrowersje, ale prezydent Litwy ocenił, że "mile go zaskoczyła". Dobrowolskiej zarzucano m.in. to, że nie ukończyła studiów magisterskich oraz to, że ma kontrowersyjne tatuaże. Kobieta m.in. wytatuowała sobie cytaty z utworów "Metallica" na ciele.