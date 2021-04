Muszkieterki na wiosnę nawet od 75 zł. Idealne do modnej spódnicy

Fason uwielbiany przez kobiety

Wysokie kozaki można nosić tak naprawdę w każdym sezonie, nawet latem. Prócz ocieplanych od wewnątrz modeli możemy dostać także egzemplarze wykonane z cienkiego materiału, ażurowe lub ze sznurowadłami czy otworami na palcach, co kojarzy się z sandałami. Jednak nie każda kobieta jest na tyle odważna, by nosić buty z wysoką cholewą w słoneczną, ciepłą pogodę. Dlatego prym wiodą gładkie kozaki na niewysokim słupku wykonane z zamszu, które nosi się do zwiewnych sukienek i eleganckich płaszczy jesienią oraz wiosną.