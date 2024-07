Rozsmaruj po muszli. Po 15 minutach będzie lśnić tygodniami

Utrzymanie toalety w czystości jest łatwe, jeśli robi się to regularnie. Czasem jednak pojawiają się trudne do usunięcia zabrudzenia. Aby tego uniknąć, można zabezpieczyć powierzchnię toalety produktem używanym zwykle do samochodów. Jest to trik, który stosują profesjonaliści zajmujący się sprzątaniem.