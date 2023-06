Mycie truskawek samą wodą to błąd. Inna metoda wymiecie całą chemię

Początek czerwca to czas, w którym stragany uginają się pod ciężarem truskawek. To jeden z ulubionych, letnich owoców Polaków, więc zajadamy się nimi na potęgę. Zanim jednak włożymy je do ust, obowiązkowo powinniśmy je umyć. Radzimy, jak to zrobić, by pozbyć się wszystkich zanieczyszczeń.