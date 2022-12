Myjesz go codziennie? Jeśli nie, grozi ci zakażenie

Prawidłowa higiena pępka

Medycy zauważają, że to właśnie w przypadku niemowląt pielęgnacja pępka jest szczególnie istotna. Pępek należy dokładnie myć i to codziennie, zarówno w przypadku dzieci, jak i dorosłych. Eksperci zalecają do tego stosowanie bardzo delikatnych, najlepiej o naturalnym składzie, a także antybakteryjnych żeli czy mydeł. Przy pielęgnacji pomogą nam patyczki do uszu, które dokładnie i delikatnie wyczyszczą to miejsce. Nie zapomnijmy też dokładnie osuszyć pępka miękkim ręcznikiem.