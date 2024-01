Rzadko myjesz te części ciała? Popełniasz ogromny błąd

Doktor Jen Caudle to amerykańska lekarka rodzinna, która w mediach społecznościowych opowiada o higienie osobistej. W jednym z nagrań, zamieszczonych na TikToku, wymieniła pięć części ciała, które myjemy za rzadko. Wideo ma już ponad 2,5 mln wyświetleń. Ekspertka podkreśla, że od czasu do czasu "prysznic wszystkiego" jest konieczny. Sytuacja ma wyglądać gorzej, jeżeli regularnie nie myjemy pięciu części ciała. O co dokładnie chodzi?