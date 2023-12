Wyrzuć wkładki do kosza. Szybko sobie podziękujesz

Najpierw wzięłam dwie pary majtek. Do jednych przykleiłam wkładkę. Obie pary bielizny zważyłam, po czym wylałam na nie równe porcje wody, odpowiadające średniej dziennej porcji śluzu. Użyłam strzykawki, by dobrze to odmierzyć. Ponownie zważyłam majtki, po czym założyłam je na pupy pluszaków. Po trzydziestu minutach waga majtek bez wkładki wróciła do stanu sprzed wlania wody — płyn całkowicie wysechł.