Myjesz samochód przed domem? Możesz skończyć z mandatem

Czy każdy właściciel samochodu może myć go przed domem? Okazuje się, że nie. W przypadku mycia auta na własnej posesji nie możemy wybronić się argumentem, że "robimy to na swoim terenie". Tu obowiązują nas konkretne przepisy, które są zależne od regulaminu utrzymania czystości i porządku , który jest tworzony indywidualnie dla każdej gminy. Jego poszczególne punkty znajdziemy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Głównym problemem związanym z myciem samochodu przed domem lub na podjeździe jest używanie środków chemicznych. W obiektach, takich jak myjnie samochodowe, środki te są odprowadzane. Na podjeździe lub terenie przed domem jest to niemożliwe. Zanieczyszczenia spływają więc do gleby i mogą zanieczyścić nawet wody gruntowe. To wywołuje natomiast zagrożenie nie tylko dla zwierząt czy roślin, ale również dla ludzi.