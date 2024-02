Uwaga na zmianę prawa. Kara to nawet kilkanaście tys.

Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska, wycinka drzew, nawet na terenie własnej nieruchomości, wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia. W 2016 roku doszło do istotnej zmiany w tym zakresie, kiedy to wprowadzono nowelizację ustawy, popularnie zwaną "lex Szyszko".

Według tych przepisów uzyskaliśmy możliwość wycinki dowolnej liczby drzew na prywatnej posesji bez konieczności uzyskania pozwolenia. Jednak po masowym karczowaniu, które nastąpiło w wyniku tej zmiany, postanowiono przywrócić poprzednie regulacje . To informacja, którą każdy właściciel działki powinien sobie przyswoić.

Jak wyglądała sytuacja w 2023 roku? Kiedy powinniśmy zgłosić chęć wycinki drzewa? W świetle obecnie obowiązującego prawa jest ona dozwolona, jeżeli obwód drzewa nie przekracza określonych norm. Jakie to są wartości?

Jak podaje "Gazeta Prawna", kiedy planujemy usunąć drzewo, musimy zgłosić to do odpowiedniego urzędu, jeżeli obwód pnia na wysokości pięciu cm od ziemi przekracza:

Co się stanie, jeżeli nie zgłosimy chęci wycinki i po prostu wytniemy drzewo? W takim przypadku czeka nas kara finansowa. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów jest w tej kwestii jednoznaczne. Opłaty za legalną wycinkę są naliczane według obowiązującej stawki w złotówkach za jeden centymetr obwodu pnia drzewa, mierzonego na wysokości 130 cm dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew.

Jednak to nie koniec przykrych konsekwencji. Za nielegalną wycinkę stawka ta jest podwajana. Opłaty mogą być jeszcze wyższe, jeżeli dojdzie do wycinki na terenie chronionym. Na karę wpływa również typ uszkodzenia drzewa - te nieodwracalne są oczywiście karane surowiej. Mandaty mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!