Sypią się mandaty. W bloku karę zapłaci każdy mieszkaniec

Teoretycznie każdy z nas wie, jak prawidłowo segregować śmieci. W końcu zostaliśmy do tego zobowiązani przez przepisy prawne już kilka lat temu. Okazuje się jednak, że wiele osób wciąż nie podchodzi do tego zbyt poważnie. Kto za to odpowie, jeśli mieszkamy w budynku wielorodzinnym? Obowiązuje odpowiedzialność zbiorowa.

Na wielu mieszkańców bloków czekały w ich skrzynkach pocztowych niemiłe niespodzianki. Gminy zaczęły bowiem nakładać na właścicieli lokali kary za brak lub niewłaściwą segregację śmieci. Niestety za nieodpowiedzialne zachowania sąsiadów płacą również osoby, które robią to we właściwy sposób.

Odpowiedzialność zbiorowa za niewłaściwą segregację śmieci

Mieszkając w bloku, nie mamy wpływu na to, co do śmietnika wyrzuca nasz sąsiad. Okazuje się jednak, że może to mieć ogromny wpływ na nasze finanse.

Gminy zaczęły bowiem coraz częściej kontrolować nasze śmieci. Niestety szybko wyszło na jaw, że wiele osób wciąż ich nie segreguje właściwie. To z kolei może powodować nakładanie na nas naprawdę dotkliwych kar.

W przypadku bloków często odpowiadają za to wszyscy mieszkańcy konkretnej wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. Gmina może zdecydować bowiem o podniesieniu nawet czterokrotnie dotychczasowych opłat za wywóz śmieci.

- Upomnienia i kary są nakładane na podstawie informacji z firm odbierających odpady, a właściwie od ich pracowników, często ręcznie czy naocznie sprawdzających, jak śmieci zostały posegregowane - powiedział w rozmowie z money.pl Mariusz Łubiński, prezes firmy Admus, która specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami.

Wysokie mandaty za niesegregowanie śmieci

Kary dotykają nie tylko mieszkańców bloków, ale również właścicieli domów jednorodzinnych. W tym przypadku osoby, które nie segregują swoich śmieci, mandat może wynieść 500 zł.

Kwota ta może jednak wzrosnąć, kiedy do naszego śmietnika trafią tzw. materiały niebezpieczne. Można do nich zaliczyć m.in. baterie, zużyty sprzęt elektroniczny, farby, lakiery, popiół, a nawet kleje i rozpuszczalniki. Za ich wyrzucenie grozi nam kara nawet do 5 tys. złotych.

