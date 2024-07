Związała się z dziennikarzem TVN24. Udowadniał, że nie jest gejem

Weronika Gronczewska zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie "Love Island". Już podczas pierwszych odcinków widzowie zauważyli jej charyzmę, naturalność i urodę, co przyniosło jej ogromną popularność.

- To jest śmieszna historia, którą wstyd będzie opowiadać naszym dzieciom, jak się pojawią - zaczęła. Poznaliśmy się przez wspólnego znajomego, z którym ja wtedy spotykałam się świeżo dwa tygodnie i który nie był jeszcze gotowy na poważny związek.

- Ja Adriana kojarzyłam z warszawskich imprez, ale zawsze się gdzieś mijaliśmy. Trzy dni po rozstaniu z jego kolegą zaobserwowałam Adriana na Instagramie. I od tamtej pory on się zakochał we mnie. Poznał mnie wieczorem w klubie i nie odstępował mnie na krok - wyznała.

- Na początku myślałam, że jest gejem – stwierdziła Weronika Gronczewska. - To jest pierwsze pytanie, jakie mu zadałam na imprezie - przyznała bez ogródek.

Gwiazda "Love Island" przyznała, że dzięki partnerowi przeszła ogromną metamorfozę. -Tak się zmieniłam wewnątrz przy nim. Złagodniałam. Mój charakter zrobił się bardziej delikatny. Oczywiście zależy to od momentu w życiu i sytuacji, na które trafiam. Jestem jednak całkiem inną osobą. To zaskakujące, jak człowiek jest się w stanie zmienić w przeciągu ośmiu miesięcy dzięki drugiej osobie.

