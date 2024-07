Zostawił żonę dla jej przyjaciółki. Takie mają relacje dziś

Dominika Czwartosz, gdy poznała Piotra, pracowała jako menadżerka w amerykańskiej firmie. Pasjonowała się jeździectwem i chciała podzielić się swoją miłością do koni z mężem. Postanowiła zapisać go na lekcje jazdy konnej w szkółce prowadzonej przez swoją przyjaciółkę. To właśnie tam Kraśko poznał swoją drugą żonę, Karolinę Ferenstein.