Myśleli, że ma na sobie lateks. Mało kto by się odważył

Hailey Bieber na chwilę wycofała się z show-biznesu, jednak zdaje się, że właśnie ponownie wraca na salony. Niedawno wybrała się do Londynu, gdzie zachęcała do zakupu autorskich kosmetyków. Nam w oko wpadła jedna z jej sukienek, która wydaje się dość odważnym wyborem. Ten look już robi furorę.