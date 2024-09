Myśleli, że seniorka pozdrawia przechodniów. Tak wołała o pomoc

Ludzie znajdujący się w pobliżu bloku byli pewni, że kobieta jedynie macha do nich ręką z pozdrowieniami. Seniorka wpadła jednak na pomysł, jak wydostać się z opresji.

- Zbieg szeregu niekorzystnych zdarzeń sprawił, że kobieta została uwięziona we własnym mieszkaniu i nie mogła wezwać pomocy - miał powiedzieć Janusz Wójtowicz, komendant Straży Miejskiej w Świdniku. Łukasz Jedliński z TVN24 w rozmowie z DDTVN zdał relację z całego zajścia. Niestety w pokoju, w którym się zatrzasnęła, nie miała telefonu.

W wiadomości seniorka zaznaczyła, że zapasowe klucze do mieszkania posiada jej córka, która jest w pracy. Podała na nią namiary - kobieta przyjechała na miejsce i uwolniła mamę.

Zanieś do ZUS-u. Podwyższysz emeryturę ponad 300 zł

Zanieś do ZUS-u. Podwyższysz emeryturę ponad 300 zł

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!