Na Monikę Lewinsky wydano wyrok. Dlaczego jej historia nie mogłaby się powtórzyć w XXI wieku?

Niestety, zakochana Lewinsky, wyczerpana domysłami co do prawdziwych intencji Clintona i oczekiwaniem na możliwość kolejnego spotkania, o romansie powiedziała koleżance z pracy – urzędniczce przeniesionej z Białego Domu do Pentagonu. Starsza o 24 lata od Moniki, rozczarowana degradacją i zmęczona monotonią Linda Tripp, wpadła na pomysł napisania książki. W tym celu skontaktowała się z Lucianne Goldberg – agentką literacką. To właśnie ona, poszukując tematu, który wywoła w kraju prawdziwą sensację, namówiła Tripp, by ta zaczęła nagrywać swoje rozmowy z Lewinsky. Taśmy te stały się, obok słynnej, granatowej sukienki, głównym dowodem w sprawie.