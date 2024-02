Na najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego z dzieckiem. Szlak na Skrzyczne ze Szczyrku

Skrzyczne (1257 m n.p.m.) to najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego i co za tym idzie, także wzniesienie należące do Korony Gór Polski. Wejście na niego to więc wyzwanie, które prędzej czy później podejmą wszystkie osoby starające się o odznakę zdobywców najwyższych szczytów w naszym kraju. Na szczęście Skrzyczne to na tyle przyjazna turystom góra, że można ją zdobyć całą rodziną!

Skąd wyruszyć na Skrzyczne? Beskid Śląski to pasmo górskie zlokalizowane w Beskidach Zachodnich. To piękny i malowniczy region, który idealnie nadaje się do odkrywania dla rodzin z dziećmi, a także dla początkujących miłośników i miłośniczek górskich wędrówek. Jego najwyższym szczytem jest Skrzyczne, które wznosi się na wysokość 1257 m n.p.m. Niech nikogo nie zwiedzie jednak ta, wydawać by się mogło, znaczna wysokość – Skrzyczne jest bowiem przyjaznym amatorom wzniesieniem, na które bez większego problemu dostaną się także dziecięce nóżki.

Najkrótszy i najłatwiejszy szlak na Skrzyczne ma swój początek w Szczyrku – jednej z najbardziej znanych miejscowości wypoczynkowych w Beskidzie Śląskim. To popularne wśród turystów miasteczko, które warto uczynić swoją bazą wypadową – Szczyrk dysponuje rozbudowaną bazą noclegową, z którą można od ręki zapoznać się na stronie, licznymi lokalami gastronomicznymi, a także atrakcjami dla dużych i małych turystów. Z miasta można wyruszyć nie tylko na Skrzyczne, ale także dostać się z niego m. in. na Klimczok, Malinowską Skałę, a także na Szyndzielnię.

Zielony szlak na Skrzyczne. Jak przebiega?

Wyprawa na Skrzyczne całą rodziną to doskonała okazja, aby zaszczepić w najmłodszych zamiłowanie do gór, wędrowania oraz podziwiania i szacunku do dzikiej przyrody. Na najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego można bez większego problemu dostać się ze Szczyrku. Szlak zielony zaczyna się przy ul. Leśnej, wzdłuż której znajdują się także liczne parkingi. Czas jego przejścia w jedną stronę wynosi ok. 2 godzin. Trasa początkowo biegnie asfaltową drogą, aby już wkrótce skręcić w las, który będzie towarzyszył turystom właściwie do samego końca.

Spacer szlakiem zielonym jest przyjemny, ale nie monotonny – w trakcie wędrówki dzieci napotkają na nietrudne do pokonania przeszkody np. w postaci wystających z ziemi korzeni, głazów, czy bardziej stromych podejść, które nie powinny jednak stanowić przeszkody dla małych nóżek. Wędrówka na Skrzyczne jest więc urozmaicona, a mali zdobywcy z pewnością nie będą narzekali na nudę!

Atrakcje na szczycie. Co widać z wieży widokowej?

Po ok. 2-godzinnym marszu, szlak zielony doprowadza na polanę pod Skrzycznem, z której świetnie widoczny jest liczący sobie ponad 80 metrów wysokości maszt radiowy. Na szczycie na turystów czekają natomiast nie tylko same piękne widoki, ale także możliwość odpoczynku w malowniczym Schronisku PTTK Skrzyczne, a także skorzystania z oferty gastronomicznej restauracji. W jej progi warto wstąpić tym bardziej, że lokal dysponuje wspaniałym tarasem widokowym, z którego można podziwiać panoramę okolicy. To jednak jeszcze nie wszystko, co swoim zdobywcom ma do zaoferowania najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego!

Na Skrzycznem znajduje się bowiem drewniana wieża widokowa, która jest jednym z najwyżej położonych punktów widokowych w całym Beskidzie Śląskim. Z jej szczytu roztacza się przepiękna panorama na okoliczne góry, lasy oraz wsie i miasteczka rozsiane po dolinach. Z wieży widokowej na Skrzycznem można podziwiać m. in. malowniczą Kotlinę Żywiecką, dolinę Żylicy, Klimczok, Szyndzielnię, Beskid Mały, a także samą królową Beskidów – Babią Górę. Po nacieszeniu się tymi widokami pora opuścić najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego.

Można zrobić to na dwa sposoby – pieszo tą samą trasą lub wyciągiem krzesełkowym, którym możliwość zjazdu prosto do Szczyrku z pewnością uraduje najmłodszych. Zanim jednak udamy się w drogę powrotną, nie zapomnijmy przybić pieczątki – znajduje się ona w Schronisku PTTK Skrzyczne.

