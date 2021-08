Na pogrzeb 19-letniej Basi przyszły tłumy. Kazanie księdza wzrusza do łez

Do tragedii doszło 31 lipca. Wczesnym rankiem Basia z narzeczonym oraz grupą znajomych wracała z dyskoteki w Katowicach i czekała na autobus, który zawiezie ją do domu w Świętochłowicach. W grupie doszło do przepychanek. Kiedy 19-latka próbowała rozdzielić i uspokoić awanturników, kierowca przejeżdżającego autobusu ruszył gwałtownie przed siebie. Dziewczyna trafiła pod koła pojazdu.