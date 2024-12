Na premierze pozowała w różowej mini. Jej kreacja kradła spojrzenia

Zmagania celebrytek na tajskiej wyspie będziemy mogli zobaczyć już 6 stycznia. Podczas wyprawy musiały mierzyć się one z dziką naturą i własnymi słabościami w samym środku dżungli.

Na premierze zagościły nie tylko uczestniczki, ale również cała masa znanych osobowości ze świata show-biznesu. Nasz wzrok powędrował w kierunku Magdaleny Stępień. Jej stylizację można zaliczyć do jednej z najlepszych tamtego wieczoru. Tym razem influencerka i modelka postawiła na różową sukienkę mini w wyrazistym, neonowym odcieniu, który przyciągał spojrzenia.

Fryzura Magdaleny Stępień to hit. Wkrótce będziemy biegać z tym zdjęciem do fryzjera

Fryzura Magdaleny Stępień to hit. Wkrótce będziemy biegać z tym zdjęciem do fryzjera

"Wisienką na torcie" w tym looku okazał się odważny dekolt oraz ogromne falbany znajdujące się na rękawach. To właśnie dzięki nim prosta sukienka nabrała bardziej eleganckiego i oryginalnego sznytu.

Jako dodatki do stylizacji Stępień dobrała klasyczne czarne szpilki i minimalistyczne akcenty biżuteryjne. Trzeba przyznać, że całość prezentowała się obłędnie. Ciekawe, czy tak świetnie poradziła sobie w programie?

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!