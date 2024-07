"Potwierdziła się najsmutniejsza diagnoza". Szczere wyznanie Stępień

Razem z Jakubem Rzeźniczakiem tworzyli parę od marca 2020 do czerwca 2021 roku. W tym czasie urodził się ich syn Oliwier, który zachorował na raka wątroby. Walka o jego zdrowie była długa i bolesna, ale niestety zakończyła się tragicznie w lipcu 2022 roku. Rodzice musieli poradzić sobie z niewyobrażalnym bólem i stratą.

"Ostatnie dni były trudne. Badania, które wykonałam, wykazały zmiany. Troszkę mnie to przytłoczyło. Na tę chwilę mówi się, że są łagodne. Ale wszystko wyjdzie w czasie. Czeka mnie daleka diagnostyka. Ale wierzę, że będzie dobrze. Niestety na pewne kwestie w życiu nie mamy wpływu."

"Anioł czuwa cały czas! To istny cud, przez który pokazał mi, jak bardzo mnie kocha i tęskni, choć o tym wiedziałam zawsze. Nigdy nie przestawajcie wierzyć! Cuda się dzieją naprawdę!"

Niestety, w życiu Magdy pojawiły się kolejne problemy. U jej ukochanego psa, Daisy, wykryto zmiany nowotworowe. Była to kolejna, bolesna wiadomość.

"Potwierdziła się najsmutniejsza diagnoza. Na jej łapce pojawił się rak. Za dwa tygodnie czeka nas operacja. Będziemy walczyć do końca" - napisała na Instagramie.

"Myślę, że każdy się ze mną zgodzi, że pies to największy przyjaciel człowieka. Lipiec już zawsze będzie trudny. Po śmierci Oliwierka Daisy śpi na jego ubranku, tak była do niego przywiązana. Psy bardzo czują i tęsknią" - wyznała.

