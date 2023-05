Na premierze zadała szyku. Postawiła na koronkę

Postawiła na długą, zwiewną sukienkę w czarnym odcieniu. Kreacja odsłaniała ramiona, a lekkości dodała jej koronkowa wstawka przy dekolcie. Aktorka podkreśliła talię delikatnym paskiem. Założyła sandałki na obcasie, a całość dopełniła torebką ze wzorkiem w panterkę. Do tego luźno związała włosy. Całość prezentowała się lekko i dziewczęco.

"Prawda" to komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Występują w nim: Beata Ścibakówna, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Tomasz Sapryk i Andrzej Zieliński.

