Różowy total look. Monika z "Na Wspólnej" była bezkonkurencyjna

Anya Taylor-Joy w różowej skórze

Ten tydzień należy do różu. Anya Taylor-Joy pojawiła się na jednej z londyńskich imprez w stylizacji od stóp do głów barwionej odcieniem słodkiego różu. Czy wyglądała dziecinnie? Absolutnie nie. A to za sprawą materiału, który dodał różowej damie temperamentu i pazura.