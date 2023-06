Na Śląsku dodają do mielonych. Wychodzą obłędne

Dodaj do kotletów mielonych. Lepszych nie jadłaś

Na Śląsku do kotletów mielonych, dodaje się dodatkowe składniki, które kompletnie zmieniają smak potrawy. Chodzi o natkę pietruszki, gałkę muszkatołową i... twaróg. Dodatek twarogu sprawi, że kotlety będą bardziej zbite i jednocześnie soczyste w środku. Z kolei natka pietruszki nada im lekkiego, świeżego smaku, a gałka muszkatołowa doda daniu nieco ostrości. Przepis jest bardzo prosty — do 500 gramów mięsa dodaj kostkę twarogu, dwa jajka, łyżkę gałki muszkatołowej, cebulę (świeżą albo podsmażoną), a także sól i pieprz do smaku.