Julia Kuczyńska zrobiła zdjęcie w parku. Oburzeni internauci grzmią w komentarzach

Rozpad związku Maffashion z Sebastianem Fabijańskim odbił się w mediach szerokim echem. Artykuły dotyczące relacji tych dwojga oraz licznych kontrowersji wokół osoby zarówno aktora, jak i influencerki, trudno jest zliczyć. Kiedy wydawać się mogło, że medialne emocje nieco już opadły, na Instagramie Julii Kuczyńskiej wybuchł kolejny skandal. Internauci przyczepili się do fotografii, do której Maff pozowała w parku. Co tak oburzyło internetową społeczność?