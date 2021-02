Jest wiele takich rzeczy, które interesują ludzi i wywołują myśli: "ciekawe, jak to smakuje, pachnie, czy to boli, czy jest niebezpieczne i niewygodne, a może wręcz przeciwnie". Postanowiliśmy więc odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Nasi dziennikarze będą dla Was testować te pomysły, których sami nie odważyliście się sprawdzić na własnej skórze. Monika Sikorska sprawdziła właśnie, jak to jest poruszać się na wózku inwalidzkim w Warszawie.

