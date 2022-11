Nabrali wszystkich? Maciej Kurzajewski w Stanach Zjednoczonych nie był sam

Ukryli wspólny wyjazd?

Chociaż do tej pory była bardzo aktywna w mediach społecznościowych, na chwilę postanowiła je ograniczyć. W ostatnich dniach Katarzyna Cichopek publikowała mniej na swoim Instagramie. Baczni obserwatorzy doszli do wniosku, że aktorka nie chciała pokazać, że jest w Stanach Zjednoczonych. A miałaby się tam wybrać, ponieważ swoje wielkie marzenie spełniał w Nowym Yorku jej ukochany. Maciej Kurzajewski wystartował w nowojorskim maratonie. Nie publikowali stamtąd wspólnych zdjęć, ale na jednej z relacji dziennikarza można dostrzec kobietę podobną do Cichopek.