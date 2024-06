Naciągnij na hula-hop. Woda w basenie szybciej się nagrzeje

Coraz więcej osób decyduje się na zakup basenu ogrodowego. To rozwiązanie ma jedną, małą wadę. Chodzi o nagrzewanie wody. Zanim zrobi się przyjemnie ciepła, minie kilkadziesiąt godzin - przy dobrej pogodzie.

Jak przyśpieszyć ten proces? Nie potrzebujesz do tego specjalnego sprzętu. Wystarczy jedna rzecz, którą kupisz w każdym sklepie z zabawkami. Wydasz nie więcej niż 10 złotych.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak nagrzać wodę w basenie?

Wystarczy go rozłożyć, wypełnić wodą i… cierpliwie czekać. Woda w basenie ogrodowym nie od razu będzie nadawała się do kąpieli.

Aby przyspieszyć ten proces, możesz zaopatrzyć się w elektroniczny ogrzewacz do wody, jednak jest to dość duży wydatek. Jest jednak jeszcze jeden sposób, który nie wymaga dużych nakładów finansowych. Potrzebujesz tylko trzech rzeczy — obręczy hula-hoop, "makaronu" do nauki pływania i dużego, czarnego worka na śmieci.

Jak to zrobić? Hula-hoop włóż do worka i naciągnij go najmocniej, jak potrafisz. "Makaron" z pianki potnij na cztery, równe części. Każdą z nich rozetnij wzdłuż jednego z boków, aby powstała w nich głęboka szczelina. Przymocuj je do obręczy. Dla pewności możesz użyć taśmy klejącej.

Ilość "nagrzewaczy" dostosuj do wielkości basenu. Umieść je na powierzchni i poczekaj kilka godzin. Czarny worek przyciągnie promienie słoneczne, dzięki czemu woda nagrzeje się znacznie szybciej.

Wsyp do wody. Będzie krystalicznie czysta

Każdego dnia na powierzchni basenu osadzają się zanieczyszczenia, które powodują mętnienie wody. Kąpiel w takich warunkach nie należy do najprzyjemniejszych, a częsta wymiana jest nie tylko droga, ale i nieekologiczna.

Jak wyczyścić wodę w basenie? To bardzo proste. Zacznij od dezynfekcji filtrów, a następnie wyłów zanieczyszczenia w postaci liści, gałęzi czy owadów.

Zaopatrz się w duże opakowanie kwasu askorbinowego w proszku. Potrzebujesz 60 g na litr sześcienny wody. Wsyp go bezpośrednio do basenu i poczekaj kilkanaście minut. Woda stanie się krystaliczne czysta, bowiem kwas askorbinowy redukuje poziom żelaza, który odpowiada za mętnienie.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!