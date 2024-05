Połóż na wodzie w basenie. Będzie ciepła i czysta cały sezon

Piękna pogoda wręcz zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Chętnie też rozkładamy baseny w ogrodzie, gdzie możemy w pełni zrelaksować się w wodzie. Jak jednak sprawić, by się nieco szybciej się w nim nagrzała? Istnieje banalnie prosty sposób.

Gdy tylko zrobi się cieplej, myślimy o tym, aby zanurzyć się w basenie. Decydując się na zakup wielkiego modelu, musimy liczyć się z tym, że woda w nim nie będzie nagrzewała się zbyt szybko. Zamiast jednak wydawać pieniądze na specjalne sprzęty, które nieco przyśpieszą ten proces, możemy wykorzystać to, co już mamy.

Jak nagrzać wodę w basenie?

Kto z nas nie marzy o schłodzeniu się w upalny dzień w wodzie? Pomoże w tym przydomowy basen, który bez trudu kupimy w każdym większym markecie ogrodowym. Jeśli nie chcemy jednak się przeziębić, musimy trochę poczekać, zanim woda będzie nadawała się do kąpieli. Czasami trwa to nawet kilka dni.

Na szczęście możemy temu zaradzić i to w dodatku wykorzystując do tego to, co bez trudu znajdziemy we własnym domu. Przydać nam się w tym mogą bowiem czarne worki na śmieci.

W zależności od tego, jak wielki mamy basen, powinniśmy wykorzystać tyle sztuk worków, aby przykryć nimi całą taflę wody. Czerń nie odbija promieni słonecznych, dlatego woda znajdująca się pod naszym prowizorycznym zabezpieczeniem powinna zacząć nagrzewać się znacznie szybciej.

Folia bąbelkowa na basenie

Do nagrzewania wody w basenie przydadzą się jednak nie tylko worki na śmieci, ale również folia bąbelkowa. W tym przypadku możemy skusić się na zakup części, która od razu zabezpieczy nam cały basen bez konieczności używania do tego kilku fragmentów. Dzięki temu nasz ogród będzie prezentował się nieco estetyczniej.

Bąbelki umieszczone w folii przyśpieszą nagrzewanie wody, a w dodatku zabezpieczą wodę przed wpadaniem do niej liści lub innych nieczystości przeniesionych przez wiatr. Metoda ta świetnie sprawdzi się również w nocy. Wystarczy pamiętać jednak, by skrajne końce naszego zabezpieczenia przytwierdzić do ziemi lub przymocować do basenu.

