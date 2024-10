Nagminnie popełniają błąd. Polacy nie wiedzą, jak segregować śmieci

W Polsce rośnie liczba osób, które deklarują, że segregują odpady. Z najnowszej ankiety SW Research przeprowadzonej na zlecenie Fundacji ProKarton wynika, że aż 97% badanych twierdzi, że przestrzega zasad segregacji opakowań.

Z badania wynika, że nawyk segregacji odpadów jest najlepiej rozwinięty wśród osób w wieku 40–59 lat – aż 99% z nich deklaruje, że sortuje zużyte opakowania. Co ciekawe, największą dyscyplinę pod tym względem wykazują mieszkańcy województw lubuskiego i opolskiego, gdzie wynik osiągnął 100%. Gorzej wypadają młodsze pokolenia, zwłaszcza osoby poniżej 39. roku życia, z których 94% deklaruje segregację.

Jednak mimo rosnącej świadomości ekologicznej, nie wszystkie osoby wiedzą, jak prawidłowo to robić. Problem sprawiają zwłaszcza wielomateriałowe odpady, takie jak kartony po napojach.

Gdzie wyrzucać kartony po mleku i sokach?

Mimo że większość osób twierdzi, że segreguje odpady, ich wiedza na temat poprawnego sortowania nie jest zadowalająca. W przypadku kartonów po mleku, sokach czy napojach roślinnych wielu Polaków popełnia błędy.

Zamiast wyrzucać je do żółtego pojemnika, przeznaczonego na metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe, wybierają najczęściej niebieski pojemnik na papier lub czarny na odpady zmieszane. W 2024 roku tylko 58% badanych wiedziało, że kartony po płynach należy wyrzucać do pojemników na tworzywa sztuczne, co stanowi spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu z 2023 rokiem.

Dlaczego kartony po napojach trafiają do złych pojemników?

Kartony po mleku i sokach wyglądają jak papier, co może wprowadzać w błąd. W rzeczywistości jednak są to opakowania wielomateriałowe, składające się z trzech warstw: tektury (ok. 75 proc.), polietylenu (ok. 20 proc.) i folii aluminiowej (ok. 5 proc.).

To właśnie ta wielomateriałowa struktura sprawia, że nie powinny trafiać do niebieskiego pojemnika na papier, ale do żółtego, który przeznaczony jest na odpady wielomateriałowe i tworzywa sztuczne.