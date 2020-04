WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Informacja prasowa Ludzie + 4 Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich"święta wielkanocneseniorwielkanoc 2 godziny temu NAGO dla seniorów NAGO to przykład zrównoważonej, odpowiedzialnej marki, która reaguje na to, co się wokół niej dzieje i pragnie swoim podejściem stać się częścią zmiany na lepsze. Mając na uwadze aktualną sytuację oraz zbliżające się Święta Wielkanocne, polska marka postanowiła wesprzeć tych najbardziej potrzebujących. W dniach 07.04-13.04 kwotę 50 zł z każdego zamówienia, NAGO przekaże Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich, które w ramach corocznej zbiórki wielkanocnej, pomoże uratować Święta starszych, samotnych osób. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Informacja prasowa: NAGO Wielkanoc to dla wielu seniorów szczególny okres w roku – czas świątecznych zakupów, gotowania niecodziennych dań i wreszcie – spotkania się przy świątecznym śniadaniu z najbliższymi. Nie wszyscy mają jednak taką możliwość. W Polsce co czwarty senior czuje się samotny. Brak osoby, do której można zadzwonić i z którą można się spotkać to trudna sytuacja na co dzień, a w Święta boli jeszcze bardziej. Dla takich osób wyjście do sklepu, kiosku czy też kościoła jest jedyną szansą, by porozmawiać z innymi ludźmi. Dziś trudna sytuacja związana z koronawirusem pozbawiła ich nawet tej możliwości. Ratunkiem dla samotnych seniorów oraz szansą na uczynienie Świąt Wielkanocnych wyjątkowym czasem, jest bezinteresowna pomoc organizacji i wolontariuszy. Jednym z takich podmiotów jest Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, które pragnąc, by samotność w wielkanocnym czasie nie bolała aż tak mocno, dotrze ze świątecznymi koszykami oraz życzeniami do drzwi kilkuset starszych i osamotnionych osób. Ze wsparciem dla tej wyjątkowej inicjatywy ruszyła polska marka odzieżowa NAGO, która pokazuje tym samym, że odpowiedzialna firma to nie tylko właściwe podejście do branży, w której się działa, ale także świadome działania w innych obszarach. Pragnąc zadbać o los tych, którym jest teraz najtrudniej, marka postanowiła przyłączyć się do akcji Wielkanocny koszyk, organizowanej co roku przez Stowarzyszenie mali bracia Ubogich. Między 7 a 13 kwietnia, klienci robiący zakupy na stronie www.nago.com, wesprą jednocześnie tę Organizacje. Z każdego zamówienia, marka przekaże 50 złotych na konto Stowarzyszenia, fundując tym samym koszyk wielkanocny dla jednej starszej osoby. Chętni mogą również samodzielnie wesprzeć tę wielkanocną akcję i za pośrednictwem strony www.malibracia.org/wielkanoc/, ufundować jeden koszyk wielkanocny o wartości 50 złotych, dwa za 100 złotych lub wpłacić na konto Stowarzyszenia darowiznę o innej, dowolnej kwocie (numer konta: 02 1600 1462 1818 9539 9000 0005). Tegoroczna Wielkanoc będzie inna dla wszystkich, jednak warto pomyśleć o tych najbardziej dotkniętych aktualną sytuacją i w miarę możliwości – wesprzeć ich. Empatia, a także poczucie wspólnoty są teraz szczególnie ważne oraz mogą sprawić, że w tym wszystkim możliwe będzie odczucie namiastki normalności i radości. #jesteśmyrazem

O marce NAGO: NAGO swoim działaniem rzuca wyzwanie branży odzieżowej. Ubrania marki szyte są w Polsce z certyfikowanych, wysokiej jakości materiałów, takich jak bawełna organiczna, cupro, TENCEL™ i EcoVero™, które są nie tylko przyjazne dla skóry, ale też środowiska. Proces produkcji jest ściśle kontrolowany i przebiega w zgodzie z zasadami sprawiedliwego handlu. Tworząc kolekcje NAGO zwraca uwagę na jakość i praktyczność ubrań, dzięki czemu można się nimi cieszyć przez lata. O Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich: Stowarzyszenie mali bracia Ubogich przychodzi z pomocą osobom starszym. Jest odpowiedzią na pogłębiającą się samotność w społeczeństwie, a w szczególności samotność osób starszych. Celem mbU jest poprawa jakości życia seniorów poprzez przeciwdziałanie ich izolacji i wyobcowaniu społecznemu. Informacja prasowa: NAGO