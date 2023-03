Nagrała się w domu. Uwagę zwraca to, co dzieje się w tle

- Kochani, nie wiem, jakim cudem jestem na drugim miejscu osób publicznych, jeśli chodzi o bycie influencerem. Wiecie, że mam u***y telefon, gdy nagrywam, poza tym wszystkich blokuję, jak piszą coś niemiłego na moim Instagramie. A po trzecie mam uczulenie oka. A tak na serio, to bardzo serdecznie dziękuję. To jest niesamowite, że w tym wirtualnym świecie aż takie zasięgi mam. Ale powiedzmy sobie szczerze, lepiej mi to wychodzi niż sprzątanie - podkreśliła w swoim stylu piosenkarka.