Nagrała z Mezo prawdziwy hit. Jak teraz wygląda Kasia Wilk?

Pamiętamy ją z duetów z Mezo. Utwory "Ważne" oraz "Sacrum" wydane ponad 15 lat temu były w owym czasie prawdziwymi radiowymi hitami, których słowa znali wszyscy. Choć Kasia Wilk zniknęła na pewien czas z pola widzenia, to nie znaczy, że zakończyła swoją karierę muzyczną. Teraz powraca do mediów, by wziąć udział w znanym programie. Jak wygląda obecnie wokalistka?