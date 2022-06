Magda Masny była pierwszą hostessą w "Kole Fortuny". Jak wygląda dziś?

Magda Masny zdobyła popularność za sprawą teleturnieju "Koło Fortuny". To ona odsłaniała słynne litery, partnerując prowadzącemu show, Wojciechowi Pijanowskiemu. Z biegiem czasu zrezygnowała jednak z kariery w telewizji. Poświęciła się rodzinie i pasjom, co kontynuuje do dziś. Jak wygląda obecnie? 29 czerwca 2022 roku kończy 53 lata.