Nagranie ze studniówki w Kielcach trafiło do sieci. Morze komentarzy

Szaleństwo studniówek. TikTok został zalany filmami z polskich imprez

Celebracja stu dni do matury to w Polsce tradycja. Tańce pozwalają maturzystom na chwilę zapomnieć o tym, że za kilka tygodni będą przystępować do jednego z ważniejszych egzaminów w swoim życiu. Od stycznia polska społeczność TikToka chwali się fragmentami z imprez. Kilka z tych nagrań zdobyło ogromną popularność w sieci.