Najbardziej "napaleni" pracownicy biurowi. Statystyki są zadziwiające

Jednak ciekawą kwestią jest to, jak zachowują się dane grupy wiekowe . Które najczęściej decydują się na seksualne igraszki w miejscu pracy? Odpowiedź jest nie lada zaskakująca. Dane przytoczył portal "The Sun" na podstawie sondażu przeprowadzonego przez markę Durex na dwóch tysiącach osób.

Okazuje się, że najbardziej skłonne do seksualnych przygód w miejscu pracy są osoby powyżej 65. roku życia . Aż 9 proc. spośród ankietowanych z tej grupy wiekowej wyznało, że ma za sobą doświadczenia z "zabawami" w biurze. Odpowiedzi młodszych roczników utworzyły wynik na poziomie 7 proc.

Co ciekawe, najbardziej wstrzemięźliwe są "zetki" . Tylko 5 proc. Przyznało się do erotycznych sytuacji, które miały miejsce w pracy. Czyżby osoby między 18. a 24. rokiem życia żyły ściśle w zgodzie z kodeksami etycznymi, mając w tyłu głowy m.in. mobbing i akcje takie, jak "metoo"? Jedno jest pewne – swoje miejsce pracy traktują z większą powagą.

