Świadomie rezygnują z seksu. Białe związki coraz popularniejsze

Osoby w białych związkach, znajdując swoją drugą połówkę, często boją się lub nie chcą, aby dochodziło między nimi do kontaktów seksualnych. W pełni angażują się w związek na poziomie emocjonalnym i duchowym, co nie oznacza, że nie mogą się dotykać lub całować. Wręcz przeciwnie. Chodzi jednak o to, aby ustalić pewne nieprzekraczalne granice. Najważniejsze jest to, jak zakochani czują się w otoczeniu swojej drugiej połówki oraz czy mogą sobie w pełni zaufać.