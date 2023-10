Dorzuć do garnka z jajkami. Skorupka odejdzie sama

Trudno wyobrazić sobie polskie śniadanie bez jajek. Są pożywne i można z nich w krótkim czasie wyczarować wiele prostych dań. Wystarczy wrzucić jako do zimnej wody i gotować pod przykryciem przez określoną ilość czasu: jajka na miękko będą gotowe w 3 minuty, jajka na twardo wymagają ok. 10 minut. W połączeniu z grzanką i parówką stworzą znakomity posiłek, który zapewni dobry początek dnia. Czy jednak istnieją patenty, które mogą dodatkowo ułatwić lub przyspieszyć to i tak błyskawiczne śniadanie? Otóż okazuje się, że jak najbardziej tak!