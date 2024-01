Najgorsi sublokatorzy. "Czekam na jej wyprowadzkę jak na zbawienie"

– On ma świetnie płatną pracę, więc w sumie mnie zdziwiło, że chce z kimś mieszkać – opowiada Marta. – Potem się okazało dlaczego. Po prostu chciał oszczędzić. Bo Wojtek kocha pieniądze i ma na ich punkcie obsesję. Generalnie ok, niech sobie będzie, jaki chce, ale niestety to zaczęło też dotykać i mnie. Mieliśmy się zrzucać na środki czystości, ale on zaczął kręcić nosem i twierdzi, że samą wodą też da się wszystko wyczyścić. Dolewa wody do mydła do rąk, żeby na dłużej starczyło. Prosiłam, żeby tego nie robił, bo dla mnie to przegięcie, ale on uważa, że przecież nie ma różnicy.