Żyją na 19 m kw. Składają łóżko, by rozwiesić pranie

W Krakowie powstaje duża inwestycja, pełna samych mikroskopijnych mieszkań, o wymiarach od 16 do 23 mkw. Podobne rozwiązania funkcjonują już w Warszawie, Wrocławiu czy Gdańsku. Ceny jednak do niskich nie należą. Za metr kwadratowy takiego mieszkania w stanie deweloperskim zapłacimy od 16 do nawet powyżej 20 tys. złotych.