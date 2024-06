Najgorsze, co możesz zjeść w upał. To powszechny błąd

Upały mogą być nie tylko uciążliwe, ale również niebezpieczne dla naszego zdrowia. Wysoka temperatura powietrza może prowadzić do poważnych dolegliwości, takich jak zawroty głowy, bóle mięśni czy nawet omdlenia. Kluczowym elementem, który wpływa na nasze samopoczucie w upalne dni, jest odpowiednia dieta.

Latem, gdy temperatury sięgają zenitu, nasze nawyki żywieniowe muszą ulec pewnym modyfikacjom, abyśmy mogli czuć się dobrze i zdrowo. Co jeść, a czego absolutnie unikać?

Podczas upałów zrezygnujmy z fast foodów jak hamburgery czy frytki, a także ze słonych przekąsek. Mogą one dodatkowo osłabić nadwerężony wysoką temperaturą organizm, ponieważ do ich przetrawienia potrzeba sporej ilości energii. Mimo że podczas wypoczynku nad wodą czy leniwego dnia często mamy ochotę na takie jedzenie, lepiej z niego zrezygnować. Co więcej, sól spożywana w nadmiernych ilościach podnosi ciśnienie.