"Najgorsze dwa miesiące życia". Tak o aferze z ojcem mówiła Sadowska

Artystka nigdy nie odniosła się bezpośrednio do tej sprawy. Napisała jednak kilka słów, aby podziękować za słowa wsparcia. Afera wokół ojca odbiła się bowiem na jej życiu.

W 2019 roku, kiedy media żyły tematem afery pedofilskiej dot. jej ojca, co miało wpływ także na Marię Sadowską. Jak podkreśliła, był to wyjątkowo trudny czas w jej życiu, i nikomu nie życzy, aby musiał mierzyć się z podobnymi sytuacjami.

Mało kto by się odważył. Wnętrza jej mieszkania zadziwiają

Mało kto by się odważył. Wnętrza jej mieszkania zadziwiają

Maria Sadowska poznała Adriana Łabanowskiego poznała w 2007 roku podczas festiwalu muzyki reaggae, który odbywał się w Ostródzie. Mężczyzna również pracuje w branży muzycznej - założył zespół No Logo. Z wykształcenia natomiast jest fizjoterapeutą.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!