Białych majtek unikaj jak ognia. Faux pas murowane

Latem, gdy odkrywamy więcej naszego ciała, łatwo o modowe faux pas. Czy zastanawialiście się kiedyś, jaka bielizna najlepiej komponuje się z letnimi stylizacjami? A co z tkaninami? Które z nich są pożądane podczas upałów? Na te i inne pytania odpowiedziała w rozmowie z WP Kobieta Dorota Wolff, ekspertka od ubioru.

Choć moda daje nam możliwość wyrażania siebie i przestrzeń do kreatywności, istnieją pewne podstawowe zasady, które powinnyśmy mieć na uwadze, aby uniknąć modowych wpadek. Warto wiedzieć, że letnie stylizacje mogą być szczególnie zdradliwe.

Przede wszystkim, w miesiącach letnich powinniśmy zwracać szczególną uwagę na materiały, z których wykonane są nasze ubrania. Powinny one "oddychać" i pochłaniać wilgoć, co jest kluczowe dla naszego komfortu.

– Nie wybierajmy sukienek i bluzek, które są ze sztucznych tkanin. Osobiście zawsze zwracam uwagę na skład znajdujący się na metce. Im bardziej naturalnie, tym swobodniej, zwłaszcza w upalne dni – mówi Dorota Wolff.

Największy bieliźniany błąd. Faux pas murowane

Warto zacząć od podstaw, a więc od bielizny. Prawdopodobnie każda z nas zdaje sobie sprawę, że noszenie czarnych lub czerwonych majtek pod białymi spodniami to zły pomysł. Ale co z białą bielizną? Okazuje się, że również ona może być widoczna pod jasnymi ubraniami, które zwykle dominują w okresie wakacyjnym, dlatego lepiej unikać jej jak ognia. Co z alternatywą dla białych majtek?

– Niezwykle ważny latem jest wybór bielizny. Warto zainwestować w cielistą i bezszwową, która zdaje egzamin szczególnie przy lekkich lub przezroczystych materiałach. Ale bielizna nude będzie pasować do wszystkiego – tłumaczy ekspertka.

Jak wymodelować sylwetkę?

A co z kobietami o nieco większych kształtach? Czy istnieją jakieś reguły, które powinny wziąć sobie do serca? Tak, istnieją triki stylizacyjne, które optycznie pomniejszają sylwetkę, np. wplatanie do strojów pionowych pasków.

– Jeżeli chcemy, żeby sylwetka była optycznie wysmuklona, to zaleca się unikać połyskujących materiałów (szczególnie w jasnych kolorach) i dużych wzorów. Panie plus size powinny też stronić od sukienek typu namiot – radzi stylistka.

