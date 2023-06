Najgorsze majtki na upalne dni. Unikaj ich jak ognia

Jakich majtek należy unikać?

Majtki są niemniej ważne niż reszta naszego stroju. Latem należy się wystrzegać przede wszystkim modeli ze sztucznych tkanin. To właśnie one nie pozwalają naszej skórze "oddychać". W konsekwencji pocimy się jeszcze bardziej, a w połączeniu z ciepłem wytwarzanym przez nasze ciało, może to mieć dla nas tragiczne skutki.