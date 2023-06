Najgorsze stylizacje tygodnia. Chiara Ferragni włożyła buty, jakich jeszcze nie widzieliśmy

Różowy zawrót głowy

Na trasę koncertową przygotowała nieszablonowe stylizacje. Chociaż "inność" wpisuje się w styl Gwen Stefani, to artystka ma tendencję do przesady. Niekiedy swoją charyzmą i wyrazistością udaje jej się wybronić dziwaczne ubrania i dodatki. Ale nie tym razem. Gwiazda wrzuciła do sieci post, gdzie leży na łóżku i śpiewa w różowym kostiumie. Obcisłe spodnie z frędzlami okazały się wielką pomyłką.