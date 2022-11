Najgorsze stylizacje tygodnia. Na strój Alżbety Lenskiej trudno się patrzy

Julia Sobczyńska mogłaby zrezygnować z marynarki

Look Julii Sobczyńskiej, uczestniczki jednej z edycji programu "Top Model", w porównaniu do Lenskiej i Burzyńskiej jeszcze dałoby się obronić. Jednak tutaj też było za dużo błysku. Modelka założyła bardzo modną w ostatnich sezonach satynową sukienkę w szampańskim odcieniu i zarzuciła na nią cekinową marynarkę, co nie było najbardziej trafionym wyborem. Plus za niewidzialne szpilki ze srebrnym akcentem.