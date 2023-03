Najgorsze stylizacje tygodnia. Raperka nie wyszła dobrze na eksperymentach z jeansem

Jeansowy koszmarek i Hello Kitty

Choć na początku lat 2000 wróciła, a wraz z nią jeansowe total looki, to nie każdy z nich będzie obiektem zachwytu. Raperka Saweetie zdecydowała się na poszarpane dzwony z niskim stanem. Takich spodni chyba jeszcze nie widzieliśmy. Dziewczyna założyła do kompletu jeansową kurtkę, lecz to, co miałam pod nią, zwracało uwagę. Saweetie miała na sobie micro top, który został pokryty figurkami Hello Kitty. Czy może być dziwniej?